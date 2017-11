Loempiavouwer, ooggetuige, schilder en slachtoffer: zebrapad Prinsenkade in 4 perspectieven

De politie bevestigt dat er vaker tijdens uitgaansavonden te hard gereden wordt door de straat. En ook andere betrokkenen herkennen de problematiek.

1. De loempiavouwer

Meneer Phan van loempiakraam Tam aan de Nieuwe Prinsenkade

,,Soms rijden ze hier wel hard, ja. Maar wij werken ook hard. Als het 's nachts druk is in de straat, is het bij ons ook druk. Dan kan ik niet zien of de auto's te hard rijden. Maar wat zaterdag is gebeurd, schijnt wel erg te zijn. Gisteren waren hier zelfs de camera's van Hart van Holland. Dat zie je ook niet elke dag.''

2. De ooggetuige

Annick Aarts, 21, uit Etten-Leur zag zaterdagnacht het ongeluk gebeuren

,,Ik draaide me om en zag opeens die man vliegen. Een vreemd moment: hij landde half op de stoeprand, het bloed kwam onder hem vandaan. Iedereen raakte overstuur, we namen afstand. Volgens mij gaf die automobilist nog extra gas bij. Zelfs als hij 50 had gereden, had ie hem niet zo van de wereld kunnen rijden. Dat ie zomaar doorreed... Als hij dat van schrik deed, oké, maar als hij zich nu nog steeds niet heeft gemeld, dat is schandalig.''

3. De schilder

Bezig op de hoek van de Nieuwe Prinsenkade en de Adriaan van Bergenstraat

,,We zijn hier al een paar weken bezig, met dit complex . Of de auto's hard rijden? Kijk maar, dat ziet er niet uit als 30 km per uur, denk je wel? Nee, je moet goed uit je doppen kijken als je oversteekt. Een ongeluk? Ja, vind je het gek.''

4. Het slachtoffer

Bep Braspenning, 82, uit Breda werd in 1999 op het zebrapad geraakt

,,Ik heb hier de krantenknipsels nog, 14 december 1999. Ik reed het zebrapad op met mijn invalidenwagen. Kwam er met een bloedgang een witte wagen voorbijflitsen. De bestuurder reed snel weg. Lag ik daar, met m'n wagen aan stukken. Gelukkig kon ik het kenteken nog onthouden. Drie dagen later hadden ze hem te pakken. Hij had te veel gedronken. Ik woon hier al 31 jaar aan de Adriaan van Bergenstraat. De haven is gedempt en weer uitgegraven, maar de verkeerssituatie, daar bij het zebrapad is nooit veranderd. Dat blijkt wel weer.''