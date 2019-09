In het boek spreekt Asscher over hoe je opstaat na verlies, zowel politiek verlies als persoonlijk verlies. Asscher verloor naast de verkiezingen ook zijn vader in 2017. Verder schetst Asscher in zijn boek de dilemma’s waarvoor hij zich plaatst en verbindt deze aan de drijfveren om een bevlogen politici te zijn.

De PvdA was na de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 de 7e partij van Nederland. Na deze historische nederlaag weet de PvdA zich met de wijze waarop Asscher opereert te herstellen en koerst in de peilingen naar de positie van tweede partij van Nederland.