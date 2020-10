‘Lockdowndeals’ zorgen voor stormloop op vuurwerk over de grens, politie sluit winkel om grote drukte

BAARLE-HERTOG - De sluiting van niet-essentiële winkels in België heeft grote gevolgen voor de vuurwerkverkoop aan Nederlanders. In het laatste weekend voor de lockdown is het dan ook erg druk bij de zuiderburen. Zo druk, dat de politie in Baarle-Hertog zaterdagavond een vuurwerkwinkel sloot.

Voorbije jaren kwamen Nederlanders in groten getale naar België voor vuurwerk. Het gaat dan vaak om vuurwerk dat in ons land illegaal is. De Nederlandse politie kondigde vorige week al aan daar ook dit jaar in de grensstreek op te controleren.

Zeer druk in de winkels

De vrijdag aangekondigde lockdown maakt het hen een stuk gemakkelijker. Vanaf maandag mogen in België alleen nog winkels voor bijvoorbeeld voedsel en medicijnen open zijn. Belgen moeten zoveel mogelijk thuisblijven en contacten vermijden.

Dat de maatregelen ruim twee dagen voor de ingang ervan zijn aangekondigd, zorgt voor een opvallend druk weekeinde in de Belgische winkelstraten. Er was zo veel volk op de been, dat minister Frank Vandenbroucke van Volksgezondheid oproept om zondag niet te gaan winkelen. ,,Doe het niet, het is gevaarlijk", zegt hij.

Lockdowndeals

Voor de eigenaar van een vuurwerkwinkel in enclavegemeente Baarle-Hertog maakt het allemaal weinig meer uit. Zijn zaak is door de politie gesloten, nadat er vrijdag tot drie keer te veel klanten in zijn winkel waren dan wegens corona waren toegestaan. De politie was extra alert, nadat vrijdagavond op sociale media reclame werd gemaakt voor ‘lockdowndeals’ bij vuurwerkwinkels in Baarle.

Drie keer kreeg de bewuste vuurwerkwinkel zaterdag bezoek van de politie en drie keer bleken de regels niet goed nageleefd. Daarvoor zijn meerdere processen-verbaal uitgeschreven. De winkel blijft op last van de autoriteiten ook zondag dicht.

Dicht tot 1 december

Andere vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog hielden zich wel goed aan de regels en zijn zondag voor het laatst open. Ze moeten de deuren gesloten houden tot in elk geval 1 december. Dan bekijkt de Belgische regering hoe het staat met de ontwikkeling van het virus en evalueert het de algehele sluiting van niet-essentiële winkels.