Lockdown in Hoogstraten, het sombert aan de Vrijheid

Kunst uit Bredase winkeleta­la­ges samenge­bracht in expositie Drift

30 oktober BREDA - In Galerie Drift start dit weekend een expositie met werk van 23 verschillende kunstenaars. Een bont gezelschap met twee overeenkomsten: ze zijn Bredanaar of Bredase en namen de afgelopen jaren deel aan OOg-en-blik. Dit initiatief van Trix van Dooren en Harry Coolen fleurt al ruim 8 jaar de Bredase binnenstad op met kunst in leegstaande panden. Het duo 'beloont' de kunstenaars nu met een gezamenlijke expo in Drift.