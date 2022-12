Locatie voor nieuwe school in Zundert ligt weer open: ‘Misschien is er een betere plek’

Boze Etos-medewer­kers eisen in Breda loon naar werken: ‘Het is een schrikbe­wind’

BREDA - De leuzen klinken in de overdekte Barones in het centrum van Breda luid en krachtig. Werknemers van de Etos-drogisterijen protesteren er tegen het lage loon en de hoge werkdruk. ,,Het is schandalig hoe ze met ons omgaan”, klinkt het.

13:17