Locatie museum De Rijf bevalt, maar toekomst blijft onzeker

Bredase coffee­shops draaien goed tijdens corona

2 april BREDA - Ook in 2021 lijkt maar geen einde te komen aan de lockdown. Mensen zitten thuis, buiten is niks te beleven en dat merken ze in de Bredase coffeeshops ook. De gemiddelde Nederlander is namelijk een stuk meer gaan blowen en dat is volgens sommigen helemaal niet verkeerd.