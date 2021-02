Live talkshow vervangt open dag Mencia Sandrode

Oud-leerling Kelly Vermeiren, praat niet alleen de avond aan elkaar, maar neemt de kijkers thuis achter de computer mee in de wereld van Sandrode. Naast algemene informatie, zijn er leerlingen die over hun ervaringen met de school vertellen, praten docenten en ouders over Mencia Sandrode, komen mentoren en nog veel meer anderen aan het woord en passeert heel veel informatie de revue. Alles vanuit een studio op school die huiselijk is ingericht.

Vragen stellen

Het is voor de kijkers mogelijk om tijdens deze avond live vragen te stellen via het speciale WhatsApp-nummer 06-12720693. In het ingerichte ‘callcenter’ worden die vragen doorgezet naar de studio, direct beantwoordt, of een dag later via de App.