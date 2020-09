LIVE | Slachtoffers viervoudige moordzaak in Enschede door hoofd geschoten; drie West-Brabantse mede-verdachten

ALMELO - De grootste moordzaak in de Twentse geschiedenis gaat vandaag van start. In totaal verschijnen er zes verdachten voor de rechter in Almelo, van wie er drie uit West-Brabant komen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede. De rechtbank heeft deze hele week uitgetrokken voor de behandeling van de zaak plus nog enkele dagen volgende week. Volg de ontwikkeling van de eerste dag in dit liveblog.