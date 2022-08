LIVE | Renners strijden voor punten op de Rijzendeweg in Woensdrecht, druk langs parcours

Schipper Robin vaart vracht­schip van 80 meter: 'Als we zijn volgeladen komen we niet door de IJssel en Waal’

WILLEMSTAD - Om zeven uur woensdagochtend kijkt schipper Robin Biemans naar boven en voelt de eerste druppels van deze dag op zijn gezicht. ,,Leuk voor de boeren en mijn tuin in Raamsdonksveer. De binnenvaart is hiermee niet geholpen. Om de waterstand te doen stijgen, moet het in Zwitserland flink regenen.”

18 augustus