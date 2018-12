LIVE | Nieuwe sterrenrestaurants in Brabant

liveHet is vandaag een spannende dag voor restaurants en hun chef-koks. Michelin maakt momenteel in Amsterdam bekend hoe de beroemde sterren worden verdeeld. Behouden de Brabantse restaurants hun ster, wie krijgt er een bij en welke chef moet een ster inleveren?

Brabant telt zestien restaurants met een Michelinster. Drie daarvan hebben er twee. Dat zijn Tribeca in Heeze, De Lindehof in Nuenen en De Treeswijkhoeve in Waalre.

Inmiddels is bekend geworden dat De Rozario in Helmond, Flicka in Kerkdriel, O&O in Sint Willebrord en Monarh in Tilburg een ster hebben gekregen.