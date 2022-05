LIVE | Geen awards op tweede dag Breda Jazz, drukte neemt gestaag toe

Neerlandia viert 90-jarig bestaan met Roelof Luinge, Andy van der Meijde én iedereen die wil komen

DORST - De feesttent op het grasveld aan de Sparrenlaan is wat aan de grote kant, maar vooruit. Kleiner was niet meer beschikbaar en eigenlijk is het wel prima. Voetbalvereniging Neerlandia ‘31 groeit immers als kool.

24 mei