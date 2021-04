LIVE | Depla: Breda dreigde vol te stromen tijdens 538 Oranjedag: ‘Het werd een kookpan’

video Opbouw van 538 Oranjedag in Breda in volle gang, terwijl de discussie over het doorgaan voortduurt

17:20 BREDA - Terwijl niet duidelijk is of 538 Oranjedag in Breda komende zaterdag wel doorgaat, rijden vrachtwagens en heftrucks af en aan. Het podium op het Chasséveld wordt opgebouwd, eet- en dranktentjes en mobiele toiletten krijgen een plek. Tientallen medewerkers zijn druk in de weer.