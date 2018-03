Lintje voor Zundertse raadsleden

Boomkweker

Voor Ruud van Doornum had Poppe-De Looff al even warme woorden: ,,Ook jij was, naast je fractievoorzitterschap van de Partij van de Arbeid, actief in meerdere commissies. Je bent als raadslid aimabel, vaak met een twinkeling in je ogen, en je bracht de humor in het debat. Voor mij was je een voorbeeldpoliticus.''