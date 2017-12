Lintje voor Prinsenbeekse brandweerman

Reacties El Allouchi: ‘Zo dominant en dan toch verliezen’

22:06 Mounir El Allouchi schudde na afloop van het met 1-2 verloren duel met FC Twente zijn bezwete hoofd. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven”, zei hij zo’n tien minuten nadat scheidsrechter Siem Mulder de partij midden in een blessurebehandeling heeft afgefloten. Hij trok de capuchon van zijn lange jas stevig over zijn hoofd en stak de handen diep en de zakken. ,,Wij voetballen zo goed, zo dominant, hebben zoveel controle over de wedstrijd en dan toch verliezen. Met alle respect, maar tegen dit FC Twente had dat niet mogen gebeuren.”