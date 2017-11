Links pleidooi in Den Haag voor medicijnen voor Dirkje

Verhuizing brandweer Zundert blijkt duivels dilemma

21 november ZUNDERT - Als de brandweerpost in Zundert van de Wernhoutseweg naar de Hofdreef verhuist, zoals het college wil, dan is de brandweer minder snel in Achtmaal en Wernhout dan nu. Maar, omdat er een ambulance wordt gestationeerd bij die nieuwe brandweerpost, is die hulpdienst juist weer sneller in die dorpen. Wat is beter? Een snelle brandweer of een rappe ambulance? Over dat duivelse dilemma boog de politiek zich dinsdagavond.