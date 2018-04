Likkende en barbecueënde Brabanders gaan met lekker weertje snel naar buiten

Dat merkt ijsbereider Giorgio Ferrari (60) van ijssalon La Toscana maar wat goed. De orders blijven maar binnen stromen, weet hij te melden. "Veel spoedmeldingen, want het gaat nu natuurlijk hard. Met de frisse smaken als 'hardlopers', zoals citroen, aardbei, meloen en banaan." Die spoedmeldingen komen van de zestig Nederlandse zaken af, waarvoor Ferrari ijs levert.

Maar in zijn eigen zaken, onder meer in Eindhoven, Veldhoven, Schijndel en Son, is het ook volle bak. "Nederlanders zijn 'impulsmensen' hè, dat is heel typisch. Vooral als je ze vergelijkt met bijvoorbeeld Duitsers, die het hele jaar door ijs eten."

Quote Hoe maak je je personeel nu blijer dan met een ijsje? Giorgio Ferrari (60), eigenaar van ijsbereider La Toscana

Ook gaat Ferrari diverse (grotere) bedrijven af. "Ze bellen of ik met een ijskar langskom. Daar kun je gif op innemen. Zoals gisteren: toen heb ik bij een Schijndels bedrijf ruim 250 bolletjes geschept. De directeuren proberen hun personeel tevreden te houden, hè. Hoe kan dat nu beter dan met een ijsje", klinkt het tevreden.

Vlees op de grill

En wie aan een ijsje likt, denkt vanzelfsprekend aan een potje barbecueën. In Son en Breugel is BBQ Shop Brabant.nl gevestigd. Eigenaar Carel Sarton (51) ziet de klandizie met deze zomerse temperaturen toenemen. Want de trend is: als het zonnetje schijnt, gaat Nederland barbecueën. En niet zo'n beetje ook niet.

Quote Het barbecueën met een worstje, spekje en burgertje op de plaat zien wij steeds minder. De tijd nemen, dat is het devies Carel Sarton (51) van BBQ Shop Brabant.nl

Sarton ziet dat de 'oude' trend verandert. "Er is wel sprake van een koerswijziging, ja. Het barbecueën met een worstje, spekje en burgertje op de plaat zien wij steeds minder. De tijd nemen, dat is het devies." Ook wel low and slow genoemd, weet Sarton.

Vocht

En daar is vlees van de slager voor nodig, als het aan Sarton ligt. "Supermarktvlees stikt over het algemeen van het vocht. Het verschil kan makkelijk 40% zijn. De bereiding daarvan vergt wel een uitgebreidere bereiding en dus meer tijd. Maar: dan heb je wel een héérlijk stukje vlees van de barbecue."

Daarmee doelt hij ook op een ouderwetse barbecue, waar de steekvlammen de lucht in schieten. "En je het vlees min of meer cremeert. Da's helemaal niks. Rustig bakken, het liefst met vlees dat niet gemarineerd is. Met een wat zout en peper kom je al een heel eind", besluit hij.