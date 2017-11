Lijvig fotoboek van Ramon Mangold over het katholieke geloof in Brabant: 'Dit gaat over een vitale kerk'

Video & FotoalbumRamon Mangold is dinsdagmiddag overladen met loftuitingen voor zijn fotoboek 'katholiek Brabant, een kleurrijk volksgeloof'. Dat gebeurde bij de presentatie van het werk in de kapel van de zusters Birgittinessen in Uden.

Volledig scherm Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, in gebed verzonken tijdens een viering. Een van de werken van Ramon Mangold. © Ramon Mangold

,,Ramon maakt foto's met zijn hart", reageerde Hans van den Hende, de bisschop van Rotterdam die een van de eerste exemplaren van het boek mocht ontvangen. Mangolds werk staat vol met foto's uit alle aspecten van het katholieke leven, van bisschopswijdingen tot bedevaarten en van uitvaarten tot huwelijken.

BN DeStem-fotograaf Ramon Mangold, afkomstig uit Breda, maakt al ruim tien jaar foto's van het katholieke geloof; een van de eerste platen die hij schoot was van Van den Hende, die toen nog bisschop van Breda was. Mangold maakte honderden foto's waarvan een selectie in het nieuwe boek is te vinden. Het allereerste exemplaar was dinsdagmiddag voor de commissaris van de koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk. ,,Ik heb nog maar een paar fotos'gezien maar die raakten me meteen."

Verdwenen

Ook de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad en mede-auteur van het boek Anton de Wit prees het werk van Mangold. ,,Zien we hier de kroniek van dingen die over tien jaar verdwenen zijn? Nee. Ik zie er meer de wedergeboorte van een vitale kerk in. De kerk is meer dan de som der stenen waaruit hij is gemaakt."

In het Museum voor Religieuze Kunst in Uden is nog tot 7 januari een expositie gewijd aan 'Katholiek Brabant'. Fotografie is een belangrijk onderdeel van het museum. Het boek met de gelijknamige titel is uitgegeven door Berneboek, en kost 45 euro.

Volledig scherm Presentatie boek “Katholiek Brabant” in het MRK te Uden. Op de foto de fotograaf die een praatje maakt met de voorname gasten. © Van Assendelft

Volledig scherm Franciscaan Hans van Bemmel zegent bijen op Dierendag © Ramon Mangold

Volledig scherm Pastoor Frits Ouwens gaat ten overstaan van de tribune van RKSV Prinses Irene in Nistelrode voor in een eucharistieviering. © Ramon Mangold

Volledig scherm Bisdombedevaart bisdom Rotterdam - Op de eerste dag stopte de buspelgrims in de Duitse stad Keulen. Hier vierden zij gezamelijk de eucharistie in de Dom van Keulen. © Foto: Ramon Mangold