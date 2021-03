Ligt de oplossing voor blauwalg-bestrijding in kasteelvijver van Bouvigne?

,,Blauwalgen bestrijden doe je niet in een achternamiddag", aldus Guido Waajen. ,,Iedere vijver is anders. De natuur is nooit helemaal voorspelbaar”, zegt de Bredase specialist waterbeheer van waterschap Brabantse Delta. Waajen geniet van het werk. Als specialist is hij betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van blauwalgen in de kasteelvijver van Bouvigne. ,,Het is boeiend speurwerk. Je krijgt te veel blauwalgen als er te veel voedingsstoffen in het water zitten. Je moet dus nagaan waar de voedingsstoffen vandaan komen en dat is altijd een hele puzzel.”