Ligt de koning straks begraven in de Grote Kerk in Breda?

Ruzie verscheurt SP Breda nog verder: ‘We kregen een dikke middelvin­ger. Letterlijk.’

3 juli BREDA -Weer is het bonje bij de SP in Breda. Acht doorwinterde socialisten hebben laten weten dat ze afscheid nemen van de lokale afdeling. ‘Ik laat me door die snotneuzen niet de les lezen.’