Liggeld voor bootjes in de singel fors omhoog: ‘In vijf jaar van 25 naar 180 euro’

Dat er veel vraag is naar ligplaatsen, dat begrijpen de bootbezitters wel, maar een prijsverhoging van 50 procent in een jaar tijd? Dat valt velen rauw op het dak. ,,We zijn in 5 jaar tijd van 25 naar 180 euro per jaar gegaan. Het enige dat de gemeente heeft gedaan is palen geplaatst, verder niets. Als je je boot wilt gebruiken moet je door de hondenpoep over een steile grashelling met je spullen in je boot stappen. Ik vind de stijging belachelijk. Ze zuigen zo de mensen uit die een boot hebben", aldus bootbezitter Ronald van Opstal.