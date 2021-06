Liever een stadsstrand in Breda dan een levensreddende vangrail

Fi­le-explosie op snelwegen: thuiswer­ken verleden tijd?

7:00 Het lijkt bijna iets uit een ver verleden. De dagen dat honderden kilometers file in de spits de norm was. Doordat we het afgelopen jaar veelal thuiswerkten, namen die files aanzienlijk af. Maar de laatste twee weken lijkt er sprake van een soort file-explosie. Rijden we weer massaal naar kantoor?