‘Liever een kapje dan alles weer op slot’

BREDA - Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes is een ‘dringend advies’. Het kabinet moet de precieze regeling nog uitwerken. Dus wat doen we dan, een mondkapje op of niet?

Bezoekers van het Bredase winkelcentrum Hoge Vucht en het centrum in Oosterhout vertellen. ‘Ik voel me toch meer beschermd’.

Henny van Vught loopt met een opvallend, kleurrijk mondkapje door het winkelcentrum. Ze vertelt dat ze in Rotterdam woont, waar het aantal coronabesmettingen al lange tijd hoog ligt. Van Vught komt vaker in Breda en draagt ook hier ‘gewoon’ een mondkapje. “Het is voor mij al langer de gewoonte om een mondkapje op te zetten. Ik vind het niet erg om te doen, ik doe het vooral om anderen te beschermen. Afgelopen maart en april, tijdens de eerste lockdown, heb ik zelf mondkapjes gemaakt. Toen heb ik ze al regelmatig gedragen. Het is voor mij dus niet heel nieuw en je raakt er vanzelf weer aan gewend.”

Volledig scherm André Zeytunyan © Pix4Profs / Johan Wouters

André Zeytunyan: ,,Ik vind het veiliger om met een mondkapje naar de winkel te gaan. Ik draag hem al vanaf april. Ik koop ze bij de Albert Heijn, ook al vind ik ze met zeven euro voor tien stuks wel een beetje duur. Ook in de auto als er iemand met mij meerijdt. Ik vind het normaal in deze tijd. Mijn dochter, die bij haar moeder woont, draagt ook een mondkapje als ik haar zie. Ik wil andere mensen niet besmetten als ik ziek ben. Ik begrijp niet waarom niet iedereen een mondkapje draagt. Als het geadviseerd wordt, moet je het gewoon doen. Daar moet je niet over in discussie gaan. Waarom dragen de mensen in andere landen wel gewoon een mondkapje?”

Volledig scherm Ine Kolsteren. © Pix4Profs / Johan Wouters

Ine Kolsteren van Inez for Fashion in Oosterhout: ,,Ik heb net doorzichtige mondkapjes besteld voor in de winkel. Ze komen pas 5 oktober binnen. Zo kunnen de klanten nog mijn glimlach zien. Ik wil in de winkel een mondkapje dragen om het goede voorbeeld te geven. Ik leg hier ook een voorraadje wegwerp-mondkapjes neer voor klanten die zonder mondkapje binnenkomen, maar er toch één willen. Ik denk dat het wel zinvol is om er een te dragen. De omstandigheden zijn anders dan normaal. Maar bang voor corona ben ik niet. Er zijn zoveel dingen waaraan mensen overlijden. Nou ja, het dringende advies om een mondkapje te dragen is in ieder geval beter dan een lockdown.”

Volledig scherm Rodrigo Fernández-Cortés © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Rodrigo Fernández-Cortés loopt samen met een vriend door het winkelcentrum in de Hoge Vucht in Breda. Hij draagt wel een mondkapje, zijn vriend niet. Die geeft toe dat hij vergeten is er eentje mee te nemen. Rodrigo vindt het niet erg om een mondkapje te dragen, omdat hij denkt daarmee anderen te kunnen helpen. Vanachter zijn zwarte kapje: “Ik draag er sinds gisteren een. Dat doe ik vooral voor de veiligheid van anderen, zodat ik niemand kan besmetten. Eerst waren de regels minder streng. Daarom leek het me niet zo nodig. Nu draag ik ze voor de zekerheid wel en vind ik het ook belangrijk om er eentje op te zetten.”

Volledig scherm Mindy Arendse © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Mindy Arendse komt net uit een Bredase winkel lopen en zet meteen haar mondkapje af. Het valt haar op dat veel mensen die haar in het voorbijgaan passeren, zonder masker lopen. “Als ik in een winkel ben, zet ik een mondkapje op, daarbuiten niet. Ik heb er ook pas sinds vandaag eentje bij me. Ik voel me er niet per se veiliger door, maar nu de regering het aanbeveelt gebruik ik ze wel in bijvoorbeeld winkels waar het lastig is om voldoende afstand te houden.” Ze vindt het belangrijk om ‘mee te helpen’, zodat zij en anderen niet besmet worden. “Liever een mondkapje dragen, dan dat alles weer helemaal dicht moet.”