‘Lieve Dick, je was een man om in te lijsten’

,,In die tijd nam je vaak het vak van je vader over”, vertelt Rini Jas (80), vrouw van Dick. ,,Die van Dick riep altijd: ‘Je mag alles worden, als het maar wel lijstenmaker is.’ Dus Dick zette de familietraditie voort in de voormalige zaak ‘Lijstenmakerij Jas’ aan de Wilhelminastraat in Breda. Rini: ,,Hij vond het geweldig werk en hij was er goed in. Maar het was niet zijn keuze. Sociaal werk, dat vond hij eigenlijk leuk. Mensen en hun leven raakten hem.”