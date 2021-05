Liesbeth geeft haar GHB-verslaafde zoon niet op: ‘Vertel me waar ik drugs kan kopen. Dan haal ik het voor hem’

Petitie voor verblijfs­ver­gun­ning zangeres Hanin: Bredanaar hoopt op 50.000 krabbels

20 mei BREDA - Inmiddels heeft Jan de Groen uit Breda bijna 13.000 handtekeningen verzameld met een petitie om de Syrische zangeres Hanin (18) - deelneemster aan de laatste The voice of Holland - een permanente verblijfsvergunning in Nederland te geven. De Groen hoopt dat het er in totaal 50.000 worden zodat hij in augustus een grote map kan overhandigen aan de Tweede Kamer.