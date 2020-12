Lieke Hendrix wordt de baas van alle ambtenaren in Breda

Van kijkdoos tot houten creatie: veel animo voor kerststal­len­rou­te in Bavel

12:08 BAVEL - Een kerststal in de voortuin, onder de carport of achter het raam; het mag allemaal tijdens de eerste editie van de kerststallentocht in Bavel. Al 75 adressen hebben zich aangemeld. Korenmolen De Hoop biedt warme versnaperingen aan voor onderweg.