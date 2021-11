Liefdevol eerbetoon aan de twaalf Norbertinessen van 750-jarig Sint-Catherinadal

Het tekent de zusters van de priorij Sint-Catharinadal. Er mogen dan wel 750 jaren zijn verstreken sinds de eerste Norbertinessen in 1271 hun intrede deden, vergeten worden ze nooit. Nog dagelijks klinken in het klooster de namen van de zusters van wie het die dag de sterfdag is. Of dat nou in 1357 was of in 2020.