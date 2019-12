Lidl tijdelijk in tent bij winkelcentrum De Berg in Breda

BREDA - Winkelcentrum De Berg aan de Kesterenlaan in de Haagse Beemden krijgt een nieuwe supermarkt. Albert Heijn sluit na zaterdag 11 januari de deuren. Op die plaats komt in de loop van 2020 de Lidl. Binnenkort opent de Duitse supermarkt tegenover het winkelcentrum een tijdelijke zaak, in een grote tent.

De tent staat er al enige tijd en wordt momenteel ingericht. De exacte openingsdatum is nog niet bekend, meldt een woordvoerster van het Nederlandse hoofdkantoor in Huizen. Op de site van Lidl staat bij de vacatures dat het noodfiliaal op 22 januari open gaat, maar dat kan ze niet bevestigen. De tent staat inmiddels en wordt ingericht.

“Deze winkel biedt hetzelfde gemak en de service die wij in al onze winkels hebben. Dat garanderen wij. Het assortiment is hetzelfde als in ‘gewone’ winkels.

Dit is overigens niet ons eerste tijdelijke filiaal, we hebben hierin al enige ervaring opgedaan.”

Najaar 2020

Het pand, waar nu nog even Albert Heijn in is gevestigd, wordt verbouwd. De verwachting is dat de Lidl komend najaar deze permanente vestiging kan openen. Zo lang wilde de supermarkt niet wachten, vandaar dat gekozen is voor een tijdelijke locatie, “zodat we onze klanten alvast kennis kunnen laten maken met ons assortiment.”

Lidl heeft momenteel twee vestigingen in Breda (Jorisstraat en dr. Struyckenstraat), plus een in Prinsenbeek (Groenstraat). Het Duitse bedrijf geldt als de grootste supermarktketen in Europa en is actief in dertig landen. In Nederland telt Lidl meer dan 19.000 medewerkers in ruim 400 supermarkten.

Winkeliersvereniging

Rebecca van Gool van kapperszaak BLINQ en bestuurslid van de winkeliersvereniging van De Berg is erg blij met de komst van de nieuwe supermarkt. “Albert Heijn was al een wat oudere winkel, ook niet zo groot. Bij de verbouwing wordt het pand van de drogist meegenomen, zodat we straks een aanzienlijk grotere supermarkt krijgen. We hebben bouwtekeningen gezien en het ziet er prachtig uit. Twee jaar geleden is De Berg opgeknapt, maar ik denk dat met de komst van deze winkel het centrum een nog grotere positieve impuls zal krijgen. In onze wijk wonen best veel ouderen, mensen die misschien niet zo mobiel zijn. Voor hen is het belangrijk dat ze dicht bij huis een goede supermarkt hebben.”

Medisch Centrum

Dit deel van de Haagse Beemden krijgt eind volgend jaar nog een publiekstrekker. Op het voormalige Atea-terrein aan de Muizenberglaan, vlakbij het winkelcentrum, komt Medisch Centrum Westerhage, dat ruimte zal bieden aan zorgspecialisten uit het medische en sociale domein.