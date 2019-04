Lidl aanjager sterke logistieke groei in West-Brabant

BREDA - Met name door bouw van een mega-distributiecentrum voor Lidl in Breda is de opname van logistiek vastgoed in West-Brabant vorig jaar met een derde gestegen ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit een rapport van het landelijke makelaarsnetwerk Dynamis.

In West-Brabant is vorig jaar 304.000 vierkante meter logistiek vastgoed verhuurd of verkocht. Deze regio staat daarmee op een gedeelde derde plaats in Nederland, samen met Tilburg/Waalwijk. Op nummer een en twee staan respectievelijk Rotterdam en Venlo/Venray. De vier regio’s worden door Dynamis dé logistieke hotspots genoemd: zij domineren de logistieke markt in Nederland.

Lidl

De grootste transactie in West-Brabant kwam vorig jaar voor rekening van supermarktketen Lidl. Het gaat om een nieuwbouwmagazijn van bijna 60.000 vierkante meter dat op het voormalige terrein van The Greenery in Breda komt te staan. Het wordt gebouwd door vastgoedbelegger Warehouses De Pauw en is waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar gereed.

Een andere grote opname in Breda werd vorig jaar gedaan door Pantos Logistics en Montapacking Fulfilment die aan de Zoete Inval (achter Perfetti Van Mellle) in totaal ruim 20.000 vierkante meter zijn gaan huren. Zij doen vanaf daar de logistiek voor andere bedrijven (onder andere voor webwinkels).

Samsung

Elders in West-Brabant waren er grote transacties in Roosendaal/Oud-Gastel op industrieterrein Borchwerf door bedrijven als Fri-Jado en Samsung. In Bergen op Zoom waren er enkele grote investeringen door met name Graphic Packaging en wederom Samsung.

Ondertussen was er in heel West-Brabant per 1 januari van dit jaar ook nog een groot aanbod aan te verhuren of verkopen logistiek vastgoed: in totaal 294.000 vierkante meter. Daaruit is inmiddels al een belangrijke hap genomen door de MediaMarkt. Die gaat in Etten-Leur 55.000 vierkante meter in gebruik nemen voor bevoorrading en distributie van de winkels.

Breepark