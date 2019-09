Lichtsloepenparade Breda: weer en sfeer optimaal

Twee ‘aso-bestuur­ders’ van bruilofts­stoet op A58 aangehou­den wegens ‘horkenge­drag’

21 september Twee bestuurders die op weg waren naar een bruiloft in Goes zijn zaterdag aangehouden voor ‘asociaal rijgedrag’ op de A58. De politie kreeg meerdere meldingen van andere weggebruikers, die het tweetal op de snelweg in West-Brabant zagen rijden. Een van de bestuurders was onder invloed.