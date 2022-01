Lichtjes Tocht Breda verloopt rustig

video In Bavel vieren ze weer ‘Nieuwjaor­ke Ouwe’: ‘Het is tijd voor iets positiefs’

BAVEL - ,,We wensen u een zalig Nieuwjaar!”, zingen op oudejaarsochtend zeven meiden in koor in de Kloosterstraat, in het centrum van Bavel. Het groepje, de jongste is zes en de oudste is acht jaar oud, struint van deur tot deur om bewoners een gelukkig nieuwjaar te wensen.

31 december