Lichtgewonde bij kop-staartbotsing in Breda

BredaPhoto sluit succesvol­le editie af: aantal betalende bezoekers verdubbeld

21 oktober BREDA - Het aantal betalende bezoekers aan BredaPhoto is meer dan verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden. Circa 25.000 bezoekers betaalden voor het fotofestival, in de zeven weken dat het in de stad opgesteld stond. Tijdens de vorige editie in 2016 waren dat er nog 10.000.