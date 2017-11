Lichtgewonde bij botsing tussen twee auto's in Breda

De nul Meijers is ‘blij met de ene nul’, niet met de andere

4 november Bart Meijers wist ook wel dat de eerste helft niet om aan te zien was geweest. ,,Zelf wilde ik maar één ding: de nul houden. Zonder tegentreffer de rust ingaan dus”, zei de man, die door de knieblessure van Menno Koch zijn plekkie in het hart van de verdediging had teruggekregen in het duel met VVV (0-0).