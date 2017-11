'Lichte' toekomstvisie voor Markoevers in Breda

Niet op één lijn, wel veel respect rond Kristallnacht in Breda

7:35 Net als op veel andere plekken in Nederland werd donderdag in Breda de Kristallnacht herdacht. Het helse verleden mag immers nooit worden vergeten. Hoe deze zwarte bladzijde echter in de toekomst moet worden herdacht? Daarover blijken de meningen nogal te verschillen.