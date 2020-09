Dat blijkt uit de jongste cijfers van het ziekenhuis in Breda en Oosterhout. De IC in het Amphia telt 27 bedden. In maart en april werden die grotendeels bezet door coronapatiënten. In totaal zijn er in het Amphia nu acht besmette patienten opgenomen, vier ervan liggen met mildere klachten op isolatiekamers in het ziekenhuis. Dat aantal is in vergelijking met vorige week niet veranderd.