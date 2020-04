Licht op groen voor nieuwbouw Rijsbergen

RIJSBERGEN- Het licht is op groen gezet voor de bouw van zowel Ruyterhof als voor fase 2 en fase 3 van de Groene Kamers in Rijsbergen.

Over beide bouwplannen, en de bestemmingsplannen die ervoor nodig zijn, boog de Zundertse politiek zich dinsdagavond tijdens de Rondevergadering.

Ruyterhof is een complex met dertien appartementen dat Somnium Real Estate wil bouwen aan de Hogestraat in Rijsbergen. De Groene Kamers fase 2 en 3 bestaat uit 38 nieuwe woningen die Soma Vastgoed realiseert in het gebied tussen de Bredaseweg en de Ettenseweg.

Aanpassingen Ruyterhof

Het complex Ruyterhof is aangepast na bezwaren van omwonenden. Die vonden het aanvankelijke ontwerp te groot, te massief, en te hoog. Ook was er kritiek op mogelijke inkijk. Nadat de bovenste woonlaag en de balkons aan de Lagestraat waren weggehaald en op de bouwtekeningen het complex verder van de Lagestraat werd neergezet, konden de meeste buren met het ontwerp leven.

Toch is er nog één bewoner die vreest dat het complex zijn zonlicht wegneemt. Op verzoek van Dorpsbelangen beloofde wethouder Patrick Kok om die bewoner inzicht te bieden in de schaduw die het gebouw over zijn woning werpt. Hij was het met Dorpsbelangen eens dat het beter is om vooraf eventuele bezwaren te tackelen, dan achteraf een lange juridische strijd te moeten voeren.

Zorgen over verkeer

Hoewel de politici over beide bouwplannen te spreken waren, bestonden er in allebei de gevallen zorgen over de verkeersafwikkeling. Bij Ruyterhof ging het om de afwikkeling van het parkeerterrein naar een nu al gevaarlijk punt bij de hoek Risten en Hogestraat. Lokaal Perspectief (LP) haalde het aan en kreeg bijval van onder meer D66 en het CDA. Partijen die ook bezorgd zijn over het verkeer dat straks uit de Groene Kamers de Ettenseweg oprijdt.

Wethouder Patrick Kok meldde dat de politiek nog uitvoerig de kans krijgt hierover van gedachten te wisselen bij de behandeling van het GVVP (gemeentelijke verkeers-en vervoersplan) dat op de politieke agenda van 13 mei staat.

Sociale koopwoningen