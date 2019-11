Lichaam van Lisan (17) uit Breda verwoest door ziekte van Lyme, behandeling in Duitsland geeft eindelijk hoop

,,Een dagje shoppen kon ik niet meer en soms vergat ik wat ik tien seconden geleden zei”, zei Lisan in juli tegen deze site. Ze was wanhopig: haar lichaam liet het volledig afweten tien jaar na de tekenbeet. Ze zag haar toekomstdromen uiteenvallen en ze was ontroostbaar. Toen ze een paar maanden geleden zomaar door haar benen zakte en niet meer verder kon, ontdekte ze pas dat ze écht ziek was. ,,Ik was aan het fietsen, maar mijn benen trilden enorm. Toen ik afstapte zakte ik naar de grond. Ik kon niet meer.” Daardoor kwam Lisan al op jonge leeftijd in een rolstoel te zitten.



Uit tests bleek dat Lisan hoort bij de twee procent van de mensen die na een tekenbeet niet geneest en almaar zieker wordt. Maar geen arts in Nederland kon een goede behandeling voor de Bredase vinden en ze kreeg te horen dat ze was uitbehandeld. Daardoor zette de familie noodgedwongen een crowdfundactie op. Onbekenden zamelden in korte tijd 35.000 euro in, nadat deze site aandacht besteedde aan het gevecht van Lisan tegen de vernietigende ziekte. Ze kon daardoor uitwijken naar Duitsland, waar de ziekte van Lyme met stamceltherapie behandeld wordt.