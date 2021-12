Lichaam van 60-jarige zwerver met bijnaam ‘Luizenman’ gevonden in Breda, politie doet onderzoek

Het gaat volgens de politie om een zwerver die in Breda bekend is onder de naam ‘De Luizenman’. Agenten kregen begin van de middag de melding binnen van vermoedelijk een passant. Het lichaam ligt zo'n vijftig meter van het voetpad vandaan.

Het is niet bekend of het om een natuurlijke dood gaat. De politie stelt daarom een onderzoek in en zet een politie-heli in om luchtopnamen van de vindplek te maken. Volgens een politiewoordvoerder gebeurt dat vaker als er een lichaam wordt gevonden en de doodsoorzaak nog niet bekend is.