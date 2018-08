Lia de Craen wil bijdragen aan artistieker Oosterhout

Hoewel er hier en daar nog wat verhuisdozen staan is De Craen voor de rest al redelijk geïnstalleerd in het oude bankgebouw. De verf staat al in de rekken, de koffie staat klaar en aan de muur hangen diverse werken van haar hand.

Professioneel schilder

De schilderijen van De Craen zijn direct te herkennen door het reliëf op het canvas. Deze zijn gemaakt uit een mix van cement en lijm en geven al haar werk een craquelé-effect. Veel schilderijen blijken tijdens een kleine rondleiding bij elkaar te horen. ,,Ik maak altijd tien tot vijftien schilderijen rondom een thema, de tand des tijds bijvoorbeeld", verklaart De Craen.

Quote Ik maak altijd tien tot vijftien schilderij­en rondom een thema, de tand des tijds bijvoor­beeld Lia de Craen

Helemaal onbekend met Oosterhout is de kunstenaar natuurlijk niet. Naast dat ze er zelf woont zette De Craen hier elf jaar geleden haar eerste stappen als professioneel schilder. De 30 vierkante meter in een businesscenter werden echter al snel te klein waarna ze uitweek richting Breda. Via een atelier in Prinsenbeek komt ze nu dus terug thuis met haar kunst in het hartje van Oosterhout.

Of het niet vermoeiend is om steeds van plek te wisselen? De Craen vindt van niet. "Het wordt zo nooit saai, iedere pand biedt weer nieuwe mogelijkheden."

Artistiek

De Craen is van plan om een keer in de week de deuren van haar atelier te openen voor het grote publiek.

Volgens haar mag Oosterhout zich namelijk best wat artistieker uiten. Als voorbeeld hiervan wijst De Craen naar haar tijd in Breda. Niet alleen had de lokale media oog voor haar werk, ook het stadsbestuur kwam zo nu en dan langs