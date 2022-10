Lezing over machinefabriek Backer & Rueb

Machinefabriek Backer & Rueb/Machinefabriek ‘Breda’ (1860-1993) is een van de grootste industriële ondernemingen van Breda geweest. Gevestigd in de binnenstad en later in de Belcrumpolder, met in 1968 liefst 1800 medewerkers in dienst, was de fabriek eerst eigendom van de ondernemingen Electron en I.E.O in Breda. Sinds 1968 was Backer & Rueb onderdeel van de Rijn-Scheldegroep, in 1970 van Rijn-Schelde-Verolme.