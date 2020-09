Levensgroot bordspel over Breda: van de paarse heide naar de koepelgevangenis

Het einddoel is duidelijk: de Grote Kerk van Breda. Een uit piepschuim gesneden replica van de top staat pal naast vakje 50. Centraal prijkt een blauwe miniversie van de bekende Duivelsbrug uit het Ginneken. Daarover kunnen spelers de route afsnijden of, als ze pech hebben, teruggezet worden. ,,Net als bij Ganzenbord, waarvan dit BredaSpel is afgeleid”, vertelt Parilla van Blitterswijk.

BredaWandelt staat voor sportieve wandelingen door de stad, waarbij deelnemers onderweg wat leren over Breda. Het spel is vanuit diezelfde gedachte ontwikkeld, samen met de gemeente. Van Blitterswijk: ,,Er wonen hier zoveel mensen die amper iets over de stad weten. Wat er allemaal te zien is, over de historie of wat er te beleven valt. In de vorm van fotovragen zijn feitjes over de stad in het spel verwerkt.”