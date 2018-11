‘Levensgevaarlijke situatie’ op woonwagenkamp in Breda: 2000 liter drugsgrondstof gevonden in loods

Meisje (5) ernstig gewond na aanrijding op zebrapad in Breda, automobi­list (85) aangehou­den

17:10 BREDA - Op een zebrapad aan de Heerbaan in Breda is dinsdagmiddag een kindje aangereden door een auto. Het meisje van 5 jaar oud raakte ernstig gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto, een man van 85, is aangehouden.