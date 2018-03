Levendig Zunderts debat met bier en bitterballen

ZUNDERT - Daar stonden ze dan in een uitpuilende zaal in het Zundertse gemeentehuis. De lijsttrekkers van de zeven partijen die in Zundert meedoen aan de verkiezingen. Terwijl hun publiek luisterde -een biertje in de hand, een bitterbal in de mond- kruisten zij de degens over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Soms ging het er hard aan toe. Neem wethouder Johan de Beer die -als lijstaanvoerder van Dorpsbelangen - Leezan van Wijk van de nieuwe deelnemer D66 scherp wees op haar gebrek aan ervaring. In een debat over financiën vroeg D66 naar concrete investeringen die Dorpsbelangen tegenover belastingen wil stellen. De Beer kon die niet opsommen, die hangen immers af van talloze zaken. Vertrouw op ons, leek hij te willen uitstralen. ,,Wij hebben jaren bestuurlijke ervaring, jullie komen net kijken, jullie dromen", riep hij uit.

Vaag

Niet dat D66 zelf nou zo duidelijk was, bleek later toen de toekomst van het onderwijs ter sprake kwam. ,,We weten van elke partij waar ze voor staan", zei VVD'er Lauran de Geus tegen Van Wijk. ,,Maar al bij jullie eigen onderwijsdebat vorige week viel op dat jij veel zei, maar niet concreet was. Het CDA was en is ook hier weer, helder. Maar jullie niet." De uitleg van Van Wijk dat D66 voor samenwerking is en de discussie goed en breed wil voeren, overtuigde de VVD nauwelijks. ,,Jullie laten alle keuzes open."

Rustig

Opmerkelijk rustig in al het verbale geweld leken Geert Aerts van de nieuwe partij Lokaal Perspectief en André Gulden van de Onafhankelijke Partij Zundert. Waar anderen hun stem verhieven in het vuur van een debat, zetten zij kalm hun standpunten uiteen. Over de noodzaak van transparantie (Lokaal Perpectief) bijvoorbeeld. Of over zorg, het kindje van huisarts Gulden. Kalm liet hij weten het, net als Ondernemend Platteland, uiterst kwalijk te vinden dat Zundert veel WMO-geld heeft overgehouden. ,,Ik weet dat er mensen die hulp nodig hebben, in de kou zijn gezet. Dat is niet goed." Dat Twan Zopfi van het CDA hem er op wees dat het geld niet weg is, maar voor de groep is gereserveerd, overtuigde hem niet.

Meedeinen