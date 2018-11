‘Levendig stadsmuseum’ in Breda komt met meer exposities

BREDA - Een overzicht van oeuvre van kunstenaar Teun Hocks is één van de drie grote wisseltentoonstellingen die volgend jaar in het Stedelijk Museum Breda te zien zijn. De 71-jarige Hocks, die lang in Breda heeft gewerkt, staat bekend om zijn beschilderde foto’s. Hij is een van de toonaangevende kunstenaars in Nederland.