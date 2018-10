Levend Cluedo in oude Bredase gevangenis

BREDA - Er is een moord gepleegd in cel 324 van de oude psychiatriegevangenis. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe spel ‘Levend Cluedo’ dat vanaf november gehouden wordt in de voormalige Boschpoort-gevangenis in Breda.

Het spel, gebaseerd op het vermaarde bordspel Cluedo, is bedoeld voor groepen en draait om het oplossen van een moord. In de cellen van de gevangenis gaan de deelnemers op zoek naar aanwijzingen om er binnen één uur achter te komen wie de dader is.

Het spel is ontwikkeld door Futuredome Events, dat verschillende activiteiten organiseert in het oude gevangeniscomplex. Productiemanager Barbara Vissers: “We proberen steeds nieuwe dingen te creëren die passen binnen de sfeer van een voormalige gevangenis. Het was best spannend om dit vernieuwende idee uit te werken tot het spel wat het nu is.”

Prison Escape

De Boschpoort bestaat uit verschillende gebouwen, waarvan de Koepel het bekendste is. In de Koepel wordt sinds enige tijd al het spel Prison Escape gehouden. Levend Cluedo is in een ander gebouw op het terrein. “Dit spel vindt plaats in gebouw S. Daar werden vroeger de gevangen met psychiatrische problemen ondergebracht,” aldus Vissers.