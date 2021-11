Leven als mantelzorger: ‘Ik hoef niet hele tijd bezig te zijn met mijn eigen sores’

Bewoners die afval naast de container zetten, lopen eerder tegen de lamp: ‘700 bonnen in een half jaar tijd’

BREDA - Met 700 afvalboetes in een half jaar tijd is de pakkans in Breda voor het illegaal bijplaatsen van afval fors toegenomen. Sinds de invoering dit jaar van de bestuurlijke boete leggen boa's sneller een boete op.

