Leutpenning Kielegat wordt weer duurder: dit jaar 2,60 euro voor een biertje

BREDA – Carnavalsvierders in het Kielegat moeten straks voor een pilsje wederom dieper in de buidel tasten dan afgelopen jaren. De Bredase leutpenning kost dit jaar tijdens carnaval (2-5 maart) 2,60 euro per stuk. Dat is tien cent meer dan vorig jaar.

Die stijging is ingegeven door de wederom gestegen bierprijzen bij de brouwerijen, aldus Ton Overeem van de Stichting BBC. De penningmeester van de stichting ter Bevordering van het Bredase Carnaval legt uit dat de penningen gemiddeld genomen om de twee jaar duurder worden. “Vorig jaar zaten we dus op 2,50 euro, net als in 2017. Nu moeten we weer omhoog. De deelnemende horeca-ondernemers zouden graag een nóg iets hogere prijsstijging zien, maar dat is ons iets te gortig.”

25 centiliter

Overeem heeft de cijfers paraat bij het gevoel dat je tegenwoordig wel erg veel aftikt voor een pint in vergelijking met vroeger. Kostte in 1990 kostte een gele rakker vanaf guldens omgerekend nog maar 95 cent, in 2000 was dat gestegen tot 1,36 euro. Weer tien jaar later tikte je al twee volle euro’s af voor een biertje, waarna het de laatste acht jaar dus met nog eens 60 cent is gestegen. Voor dat geld krijg je volgens Overeem in de meeste van de 65 deelnemende kroegen een glas van 25 centiliter, ‘op sommige plaatsen iets minder’.

De leutpenningen zijn ook dit jaar niet altijd voor drank, maar ook voor bijvoorbeeld broodjes en friet te gebruiken. Ze zijn dit jaar geldig tot 31 maart 2019 (halfvasten). Naast binnen in de kroegen zijn de leutpenningen te verkrijgen bij verkoopcontainers op de Grote Markt en de Havermarkt. Je kunt ook halve munten gebruiken. Op sommige plekken kost een wijntje een leutpenning, terwijl dat elders anderhalve penning kan zijn.

Plastic

In bijna alle gevallen zal het bier weer in plastic worden geschonken. Op veel plekken kun je immers naar buiten met je biertje, en er mag tijdens carnaval op straat niet uit glas worden gedronken.