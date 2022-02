Leutpenning in het Kielegat fors duurder: biertje kost voor het eerst drie euro

A58 richting Breda weer vrij na ongeluk

ULVENHOUT/GALDER - De A58 in de richting van Breda is weer vrij nadat de weg was afgesloten vanwege een ongeval. Tussen Ulvenhout en knooppunt Galder was één rijbaan dicht en het verkeer moest over de vluchtstrook. Dat meldde Rijkswaterstaat woensdagmorgen.

8:16