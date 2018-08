Leuk, die oude kisten, maar zijn ze wel veilig?

Video + Foto's Rijsbergse Vliegerda­gen staan als een huis

16:50 RIJSBERGEN - Tien jaar na de oprichting is het uitgegroeid tot een van de leukste evenementen in de regio: de Rijsbergse Vliegerdagen. Dit weekend is de lucht boven de velden aan de Tiggeltsestraat weer opgevrolijkt door honderden vliegers, in de meest buitenissige gedaanten en van alle mogelijke afmetingen.