'Leuk die hippe deelscooter, maar in de dorpen heb je er weinig aan’

Enthousiast over de deelscooter die vorige week in Breda zijn intrede deed, aarzelde Vissers niet en downloadde onmiddellijk de app. ,,Zo ontdekte ik dat op een kleine strook in Teteringen na, in geen van de dorpen plaatsen zijn ingetekend waar de scooters opgepikt en achtergelaten kunnen worden.”

Gemiste kans

Superjammer, vindt hij. Een gemiste kans. ,,De deelscooter, als laagdrempelig vervoersmiddel, is juist voor wie wat verder woont een ideaal alternatief voor auto of bus.” Er kan mee gependeld worden naar werk, naar stad. Het is goed voor het milieu, prettig voor wie in coronatijd liever de bus mijdt en: ,,Ook erg fijn voor bijvoorbeeld de inwoners van Bavel, waar op zondag geen openbaar vervoer is.”