Let op! Breda kent explosieve groei van parkeerbonnen

BREDA - Het aantal parkeerboetes dat in Breda wordt uitgeschreven groeit explosief. Waren het er in 2017 nog 18.218, vorig jaar kregen 58.135 automobilisten een bekeuring. Dat is ruim drie keer zo veel.

Dat blijkt uit een overzicht dat wethouder Greetje Bos (Parkeren, VVD) naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Efficiënt ingezet op overlast

Er is volgens Bos een aantal overzichtelijke redenen waarom er opeens zo veel parkeerboetes worden uitgedeeld. Zo wijzen steeds meer bewoners de boa’s op foutparkeerders. Na meldingen uit de buurt is met name bij scholen en sportclubs gecontroleerd. ,,Zo wordt efficiënt ingezet op overlast’’, aldus de wethouder.

Parkeerexcessen

Verder zijn de boa’s sinds vorig jaar ook een stuk actiever rond wedstrijden van NAC. Er wordt dan veel meer gecontroleerd op ‘parkeerexcessen’. Vanaf september vorig jaar zijn de parkeerwachters op vrijdagavond ook in het uitgaansgebied op pad. Dat was na signalen uit de buurten rond de binnenstad, waar de bewoners steeds weer werden geconfronteerd met auto’s die op de verkeerde plek waren weggezet. Ook waren er klachten over auto’s die stonden te wachten bij de Hoge Brug, de belangrijkste toegangspoort tot het uitgaanscentrum.

Hazeldonk

De komst van twee camera’s bij de uitgang aan de noordzijde van bedrijventerrein Hazeldonk heeft de boetescore ook omhoog gejaagd. Deze camera’s kunnen kentekens herkennen, met als gevolg dat elke vrachtwagen die daar langs reed een bon heeft gekregen. Dat wegvak is namelijk gesloten voor trucks.

Dat niet elke boete terecht is uitgeschreven blijkt uit het betrekkelijk grote aantal sepots: achteraf bleek dat 5874 boetes vorig jaar toch niet betaald hoefden te worden. Dat is ongeveer een op de tien bekeuringen. Dat is meer dan in de voorgaande jaren. Volgens wethouder Bos heeft dit onder meer te maken met een nieuwe boeteboekhouding van het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Nog meer bekeuringen

De verwachting is dat het aantal bekeuringen nog verder gaat stijgen. Sinds begin dit jaar heeft de gemeente Breda twee scanauto’s in gebruik. Die kunnen al rijdende tientallen auto’s in razend tempo controleren. In februari van dit jaar alleen al constateerden de scanauto’s zo’n 5900 parkeerovertredingen.

